Son dakika haberleri... Kayseri'de terör operasyon: 8 gözaltı
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Son dakika haberleri... Kayseri'de terör operasyon: 8 gözaltı

21.01.2021 16:38 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:41
Son dakika haberleri... Kayseri'de terör operasyon: 8 gözaltı

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 5 kişi ve DEAŞ üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 5 kişi ve DEAŞ üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda PKK/KCK-PYD/YPG üyesi yabancı uyruklu 5 kişi ve DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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