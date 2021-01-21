Son dakika haberleri... Kayseri'de terör operasyon: 8 gözaltı

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 5 kişi ve DEAŞ üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 5 kişi ve DEAŞ üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda PKK/KCK-PYD/YPG üyesi yabancı uyruklu 5 kişi ve DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı