Son dakika haberleri | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
Son dakika gündem haberine göre İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 kişi tutuklandı.
İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 kişi tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 21-27 Aralık tarihlerinde 29 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 3 kilo 116 gram esrar-skunk, 17 kilo 138 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılabilen 17 bin 264 hap, 8 gram kokain, 1 gram eroin, 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 44 bin 440 lira, 140 dolar ve 100 avroya el konulan operasyonlarda 7 tabanca, 1 av tüfeği, 62 fişek ve 7 şarjör de bulundu.
Yakalanan 76 şüpheli hakkında işlem yapılırken 19 şüpheli de tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin