Son dakika haberleri | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama

İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 21-27 Aralık tarihlerinde 29 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 3 kilo 116 gram esrar-skunk, 17 kilo 138 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılabilen 17 bin 264 hap, 8 gram kokain, 1 gram eroin, 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 44 bin 440 lira, 140 dolar ve 100 avroya el konulan operasyonlarda 7 tabanca, 1 av tüfeği, 62 fişek ve 7 şarjör de bulundu.

Yakalanan 76 şüpheli hakkında işlem yapılırken 19 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin