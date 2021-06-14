Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesi sona erdi

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme sona erdi.