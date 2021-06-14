Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesi sona erdi
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesi sona erdi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesi sona erdi
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Merkel'in NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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