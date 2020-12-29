Son dakika haberleri: CHP'li Başarır, son HSK Kararnamesi'ni eleştirdi
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Son dakika haberleri: CHP'li Başarır, son HSK Kararnamesi'ni eleştirdi

29.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:04
Son dakika haberleri: CHP'li Başarır, son HSK Kararnamesi'ni eleştirdi

Son dakika politika haberi: CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, son HSK Kararnamesiyle yapılan atamaları eleştirerek, bu kararnamenin "içlerini acıttığını" söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, son HSK Kararnamesiyle yapılan atamaları eleştirerek, bu kararnamenin "içlerini acıttığını" söyledi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Son Yargı Kararnamesi içimizi acıttı. İstanbul Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı neden İstinaf'a düz üye olarak atandı? Sebep net; Ekim ayında, Meclis'i, ana muhalefet partisi liderini tehdit eden bir mafya parçası hakkında 17 yıl hapis cezası verdiği için. Tek sebep bu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal ve hakimler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu anlatan Başarır, İnal'ın yargıyı etkilediğini iddia etti.

Başarır, "Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret davalarında vekalet sunmaksızın adına vekalet ücreti takdir edildiği" yönündeki iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Ahmet Özel'in "Hukuk önünde iftiraların hesabının sorulacağını ifade ederiz." şeklinde cevap verdiğini hatırlattı.

Başarır, şöyle devam etti:

"Ahmet Özel, sen benimle hesaplaşamazsın. Sen bana hesap soramazsın. Senle hesaplaşırım. İşte burada 84 milyon. Gel, ikimiz de son 10 yıldır gelirlerimizi, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı, büromuzdaki insanların bilgilerini verelim. Mal varlığımızı araştırsınlar. Öyle hesaplaşalım senle. Ahmet Özel ve Mustafa İnal gelin. Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının son 10 yıldaki mal varlıklarını inceleyelim. Öyle hesaplaşalım."

Başarır, konuyla ilgili yarın Meclis araştırma önergesi vereceğini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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