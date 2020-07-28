Son dakika haberleri | Büyüksimitci: "Üretimin aksamaması adına pandemi kurallarına dikkat etmeliyiz"
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Son dakika haberleri | Büyüksimitci: "Üretimin aksamaması adına pandemi kurallarına dikkat etmeliyiz"

Son dakika güncel haberi: Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı telekonferans sistemi üzerinden yapıldı.

Son dakika haberleri | Büyüksimitci:
28.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:04

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı telekonferans sistemi üzerinden yapıldı. Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya; meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, kapasite kullanım oranlarında ve güven endekslerinde önceki aylara göre ciddi iyileşmeler olduğunu, bununda ekonomik toparlanmanın başladığı anlamına geldiğini belirterek, bu süreçte taşın altına elini koyan herkese teşekkür etti. Sanayicilerin bu süreçten gereken dersi çıkararak, firmalarını yeni dönemin hassasiyetlerine göre yeniden dizayn etmeleri gerektiğini vurgulayan Özkaya, "İçinden geçtiğimiz bu yeni dönem iş dünyamızın yeni beceriler ve kabiliyetler kazanmasını zorunlu hale getiriyor. Teknolojiye dayalı verimlilik, dijital dönüşüm, yüksek kaliteli ve nitelikli iş gücü, finansal çeşitlilik, halka açılım, yabancı ortaklıklar, sermaye piyasalarından nitelikli borçlanma gibi temel kavramları doğru kullananalar, gelecekte sektörlerinde söz sahibi firmalar olacaklarından hiç şüphe yoktur" dedi. Üretimin devamı için tüm çalışanlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda çağrıda bulunan Özkaya, işletmelerin üretime tekrar ara vermesinin hem çalışanlar hem işletmeler hem de ülkemiz açısından ciddi olumsuzluklara sebep olacağını belirterek, tüm sanayicilerin önümüzdeki kurban bayramını tebrik etti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, Temmuz ayı içerisinde ülkemizde birçok üzüntülü olaylar yaşadığını belirterek, şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diledi. Salgın riskinin devam ettiğine dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi şehrimizde vaka sayısında bir takım artışlar yaşanmaktadır. Bu artışlar dikkate alınarak hem mesai saatleri içinde firmalarımızda hem de işe geliş gidişlerde, toplu taşıma araçlarında, sosyal mesafe, maske ve kişisel temizlik gibi ana tedbirlere özenle uymalıyız. Sayın İl Sağlık Müdürümüzle devamlı iletişim halindeyiz. Bildiğim kadarıyla İl Müdürlüğümüz izolasyonda olması gerekenlerin ev dışına çıkmaları durumunda 3 bin 150 TL ceza da yazmaya başladı. Odamız tarafından yapılan uyarılara işletmelerimizin dikkat etmesi üretim ve istihdam açısından son derece önem arz ediyor. Bu konuda Oda olarak tüm sanayicilerimize destek olmaya hazırız" dedi.

Üretimin aksamaması adına alınan önlemlerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, "Bu salgının kontrol altına almak adına sizlerden ricam, firmalarımızda alınan önlemleri bir kez daha gözden geçirelim. Şüpheli durumlarda ilgili kurumları anında bilgilendirelim. İnşallah bu salgın belasından en kısa sürede kurtulup, ülkemizin ihracatına, üretimine ve istihdamına ve daha fazla katkı sunmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Normalleşme adımlarının ekonomiye yansımalarının olumlu yönde devam ettiğine dikkat çeken Başkan Büyüksimitci şunları söyledi;

"Sektörel güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 20,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 9,6 ve inşaat sektöründe yüzde 11,6 arttı. Koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan ayında 61,6 seviyesine gerileyen kapasite kullanımı, Mayıs'ta başladığı yükselişini 3 aydır sürdürüyor. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Temmuz'da bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bine ulaştı."

İSO İlk 500 verilerini değerlendiren Başkan Büyüksimitci, "İSO ilk 500 sıralamasında Kayseri olarak geçen yıl 18 firmamız yer almıştı, bu sene 15 firmamız var. Kayseri olarak büyük illeri saymazsak Anadolu'da Gaziantep'ten sonra ikinci iliz. Tüm Türkiye genelinde ise yedinci sıradayız. Geçen yılda yedinci sıradaydık. İnşallah ikinci 500'de daha fazla firmamızın yer almasını ümit ediyoruz. Ben bu vesile ile listede yer alan tüm firmalarımızı, bir kez daha tebrik ediyorum. Yöneticisinden en alt kademedeki çalışanlarına kadar, ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İhracat rakamlarına da değinen Başkan Büyüksimitci, Kayseri'nin ihracatının TİM verilerine göre Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 51,3 oranında attığını, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 36,5 bir artış olduğunu açıklayarak, Temmuz ayı verilerinin daha yüksek gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de, Kayseri'de vaka artışları yaşandığına dikkat çekerek, "Yaklaşık 5 ay boyunda korana ile mücadelede başarılı olduk ama son iki haftada şehrimizde vaka artışları yaşanıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızda, sosyal hayatımızda maksimum önlemleri almalıyız" dedi. Düğünlerde ve asker uğurlamalarında kabul edilemez görüntülere şahit olduklarını anlatan Doç. Dr. Benli, maske, mesafe ve sosyal mesafeye mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle servislerde, yemekhanelerde ve çay ocaklarında kurallara kesinlikle dikkat edilmesi veya çay ikramlarının iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Salgın sürecinde kendilerine yardımcı olan sanayicilere teşekkür eden Doç. Dr. Benli, "Doğru kararlar alarak ve kurallara azami derecede dikkat ederek bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Bunu da el birliği ile yapacağız. Kurban Bayramında özellikle dikkatli olmalıyız. Bu süreçte bize destek olan sanayicilerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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