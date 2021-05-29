Son dakika haberleri: Bursa'da yapılan drone destekli uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi
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Son dakika haberleri: Bursa'da yapılan drone destekli uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Son dakika haberleri: Bursa'da yapılan drone destekli uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine yönelik drone ve narkotik köpekleriyle düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine yönelik drone ve narkotik köpekleriyle düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhangazi ilçe merkezli olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bursa genelinde 8 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonunda ardından çalışmalarına devam eden ekipler 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde drone ve narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 150 gram Metamfetamin, 50 gram bonzai, 50 gram esrar, 10 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 10 kişi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Son dakika haberleri: Bursa'da yapılan drone destekli uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi
Son dakika haberleri: Bursa'da yapılan drone destekli uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi
Son dakika haberleri: Bursa'da yapılan drone destekli uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi
Son dakika haberleri: Bursa'da yapılan drone destekli uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi
Son dakika haberleri: Bursa'da yapılan drone destekli uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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