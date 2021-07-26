Son dakika haberleri! 4'üncü katta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Son dakika haberi: MERSİN'in Mezitli ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

MERSİN'in Mezitli ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi 34301 Sokak'ta, elektriğin kesilmesinin ardından jeneratörün devreye girmesiyle evde bulunan klima ünitesinde patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın sırasında 6'ncı katta oturan ve hasta olduğu belirlenen Alman Sadet Spade'nin (64) evde olduğu tespit edildi. Ekipler kadının bulunduğu kata gitti. Kapıya kadar gelen Spade, itfaiye ekiplerini görünce baygınlık geçirdi. Dumandan etkilenen, ekiplerin dışarıya taşıdığı Spade'ye ilk müdahalesi sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

Yangın, 30 dakikalık müdahalenin ardından ekipler tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye daha ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan