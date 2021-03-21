YAPTIĞI DRİFTLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLAYINCA YAKALANDI
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YAPTIĞI DRİFTLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLAYINCA YAKALANDI

21.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:04

SULTANBEYLİ'nde sokakta Drift yaptığı görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlayan sürücü M.T.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı.

SULTANBEYLİ'nde sokakta Drift yaptığı görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlayan sürücü M.T.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandasına 6 bin 700 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el kondu.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinde yaptıkları çalışmalarda Sultanbeyli ilçesinde bir sürücünün drift yaptığı görüntüleri hesabı üzerinden paylaştığı görüldü. Görüntülerde sürücünün sokak ortasında aracını kaydırarak dakikalarca drift yaptığı görüldü.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri kullanarak önce aracın plakasını ardından sürücünün kimliğini belirledi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla sürücü M.T.Ö.'yü gözaltına aldı.

6 BİN 700 LİRA CEZA KESİLDİ EHLİYETİNE EL KONDU

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunun 671D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6 bin 700 TL ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine, Karayolları Trafik Kanunun 671D maddesine istinaden 60 gün geçici olarak el kondu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan sürücü M.T.Ö. Trafik Güvenliğini Tehlikeye sokmak suçundan hakkında Adli işlem başlatılması için Sultanbeyli ilçe emniyet müdürlüğü Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.

YAPTIĞI DRİFTLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLAYINCA YAKALANDI
YAPTIĞI DRİFTLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLAYINCA YAKALANDI
YAPTIĞI DRİFTLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLAYINCA YAKALANDI
YAPTIĞI DRİFTLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLAYINCA YAKALANDI
YAPTIĞI DRİFTLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLAYINCA YAKALANDI
YAPTIĞI DRİFTLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLAYINCA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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