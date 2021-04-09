Son dakika haberi! Kendini vuran fayans ustası hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Kendini vuran fayans ustası hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kendini vuran fayans ustası hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da bunalıma giren bir fayans ustası kendini tüfekle vurarak intihar etti.

Samsun'da bunalıma giren bir fayans ustası kendini tüfekle vurarak intihar etti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fayans ustası olduğu öğrenilen N.K. (47) kendini tüfekle vurarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan N.K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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