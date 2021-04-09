Son dakika haberi! Kendini vuran fayans ustası hayatını kaybetti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da bunalıma giren bir fayans ustası kendini tüfekle vurarak intihar etti.
Samsun'da bunalıma giren bir fayans ustası kendini tüfekle vurarak intihar etti.
Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fayans ustası olduğu öğrenilen N.K. (47) kendini tüfekle vurarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan N.K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı