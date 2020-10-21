Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
21.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:07
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026649
|0,24
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,584607
|0,22
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232042
|0,10
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,058555
|0,07
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,071923
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009462
|1,36
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,117888
|0,24
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,059275
|0,19
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,574807
|0,18
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,243326
|0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|97,551724
|2,55
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,038212
|1,16
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|15,443762
|1,15
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,146453
|0,98
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,268817
|0,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,158892
|0,63
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,906504
|0,54
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,333649
|0,51
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,023612
|0,45
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,743935
|0,41
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,001819
|1,27
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,142288
|0,55
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,161532
|0,55
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,391305
|0,32
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,231620
|0,27
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,579754
|0,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,615346
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,017831
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022810
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060022
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,869996
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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