Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

21.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:07
Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026649 0,24
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584607 0,22
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232042 0,10
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,058555 0,07
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,071923 0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009462 1,36
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,117888 0,24
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,059275 0,19
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,574807 0,18
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,243326 0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,551724 2,55
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,038212 1,16
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 15,443762 1,15
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,146453 0,98
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,268817 0,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,158892 0,63
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,906504 0,54
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,333649 0,51
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,023612 0,45
Aura Portföy Değ. Fon 0,743935 0,41
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,001819 1,27
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,142288 0,55
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,161532 0,55
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,391305 0,32
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,231620 0,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,579754 0,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,615346 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,017831 0,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022810 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060022 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,869996 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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