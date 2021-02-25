Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1)

Son dakika habere göre KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir tekstil fabrikasında öğleden sonra yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Fabrikanın depo kısmında bulunan pamukların zarar gördüğü yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ