Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1)

25.02.2021 16:46 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:50
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1)

Son dakika habere göre KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir tekstil fabrikasında öğleden sonra yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Fabrikanın depo kısmında bulunan pamukların zarar gördüğü yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1)
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Ersun Yanal Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 16:52:37. #1.14#
title