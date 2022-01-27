Son dakika haberi! İzmir'de huzurevi sakininin ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 çalışan hakim karşısında

İZMİR (AA) - İzmir'de, vücudundaki yanık izleri bulunduğu belirtilerek götürüldüğü hastanede vefat eden 85 yaşındaki kadının "taksirle ölüme neden oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan hastabakıcı T.A. ile huzurevi sorumlusu N.Ö'nün, yargılanmalarına başlandı.

İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar T.A. ve N.Ö, Fatma Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer ile avukatlar katıldı.

Sanıklar T.A. ile N.Ö, 2018'deki olayda, Uraz'ın yanık değil nadir görülen pemfigus hastalığı sonucu öldüğünü, vücudundaki izlerin buna bağlı oluştuğunu, ölümünden ise son olarak götürüldüğü hastanenin sorumluluğu bulunduğunu iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.

"Zamanında müdahale edilmemiş"

Duruşmada, Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, ifade verdi. Olay günü ziyaretine gittiğinde annesinin sırtının ve pijamasının ıslak olduğunu gördüğünü anlatan Yılmazer, şunları söyledi:

"Sırtı kahverengi, mora dönmüş vaziyetteydi. 'Banyo yaptırdıktan sonra böyle oldu' dediler. Yerlerde siyah siyah deri parçaları vardı. Vücudunda büller (kabarcıklar) oluşmuş. Yanık sonrası oluşmuş. Giydirme ve soyma sırasında dökülmüş. 112'yi aradım. Hastanede yüzde 20'sinden fazlasının yanmış olduğu ve yanık ünitesine kaldırılması gerektiğini söylediler. Zamanında müdahale edilmemiş. Banyo 15.30'da yapılmış. Gidişim 19.30-20.00 gibi. 'Bu sürede 6 litre su kaybetmiş' dediler. 6 saat boyunca hiçbir tıbbi müdahale yapılmamış. Zamanında müdahale edilseydi bunları yaşamazdık. Şikayetçiyim."

Yılmazer'in avukatı ise Adli Tıp Kurumu raporunda, ölümün yanık sonucu gerçekleştiğinin belirtildiğine değinerek, "Eğer iddia edilen hastalık sonucu olsaydı,bu durum biyopside mutlaka ortaya çıkardı. Mağdurda söz konusu hastalığın belirtileri görülmemiştir. Söz konusu fiil gerçekleştirildikten sonra mağdur ile ilgilenmeyen ve tedaviden kaçınan sanıklar olayı gizlemeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da Uraz'ın ölüm sebebinin yanık kaynaklı olduğunu savunarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Hakim tanıkların dinlenmesi, eksik belgelerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatma Uraz'ın hipertansiyon, kroner arter, serebro vasküler obstrüksiyon, pemfigus ve alzaymır hastalıkları bulunduğu ve 1 yıl kadar Güzelbahçe ilçesindeki huzurevinde kaldığı belirtildi.

İddianamede, son olarak huzurevinde T.A. tarafından banyosu yaptırılan Uraz'ın vücudunda kızarıklıklar tespit edildiği, Uraz'a burada merhem sürüldüğü, daha sonra yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra 21 Eylül 2018'de vefat ettiği bilgilerine yer verildi.

Adli Tıp Kurumu raporunda "Kişinin ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonları (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu" meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıklar T.A. ile huzurevi sorumlusu N.Ö'nün "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmaları isteniyor. İddianamede T.A'nın asli, N.Ö'nün tali kusurlu olarak değerlendirildiği de kaydedildi.