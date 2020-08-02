Son dakika haberi: Fethiye Kaymakamı Fırat, şehit ailelerini ziyaret etti Son dakika haberi: Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı.

Fırat, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ile ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehitler Birol Yavuz, Özgür Gümüş, Yasir Ağır'ın aileleriyle bir araya gelen Fırat ve heyet bayramlarını kutladı.

Şehit aileleri de kendilerini unutmayan Fırat'a ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA