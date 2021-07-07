Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'a cuma günü ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek.

DİYARBAKIR'a cuma günü ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 yıl aradan sonra Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Erdoğan, programı kapsamında, Diyarbakır Valiliği önünde yapılacak törende, yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirecek. Cuma namazını kentte kılması beklenen Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenecek Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılıp, partililere seslenecek. 


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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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