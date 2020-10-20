Son dakika haberi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Hakkarililerle buluşacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Hakkarililerle buluşacak

20.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:00
Son dakika haberi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Hakkarililerle buluşacak

Son dakika gündem haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bugün Hakkari'de açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bugün Hakkari'de açılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesinin 20-21 Ekim'de 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Hakkari Kent Park'ta gezilebileceği belirtildi.

Müzenin, 2 Temmuz Perşembe günü yola çıktığı ve 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi. Projenin amacı Çanakkale'ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlarımız için bir 'mobil tır' konsepti geliştirilerek, ülkemizin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz İbrahim Selim Erdem Tepegöz İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Ozan Kabak Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Fransa Galatasaray Aytemiz Alanyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Hakkarililerle buluşacak - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 09:02:43. #1.15#
title