Son dakika haberi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Hakkarililerle buluşacak

Son dakika gündem haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bugün Hakkari'de açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bugün Hakkari'de açılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesinin 20-21 Ekim'de 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Hakkari Kent Park'ta gezilebileceği belirtildi.

Müzenin, 2 Temmuz Perşembe günü yola çıktığı ve 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi. Projenin amacı Çanakkale'ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlarımız için bir 'mobil tır' konsepti geliştirilerek, ülkemizin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı