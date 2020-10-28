Son dakika haberi | Bakan Koca: "İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin."
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Son dakika haberi | Bakan Koca: "İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin."

28.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:01
Son dakika haberi | Bakan Koca:

Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin.

Bakan Koca: "İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

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