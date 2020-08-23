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Son dakika haberi: Bakan Dönmez'den Giresun için başsağlığı mesajı

Son dakika habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Son dakika haberi: Bakan Dönmez'den Giresun için başsağlığı mesajı
23.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:35

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından, bölgede, enerji arzında yaşanan sıkıntılar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Doğankent'teki enerji arzı sıkıntısı çözüldü. Dereli'deki sorunu çözmek için tüm ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun Giresun." ifadesini kullandı.

Dönmez mesajında, sel felaketinde şehit olan asker ile yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

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Kaynak: AA

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