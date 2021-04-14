Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye siyasetinin zor günlerine şahitlik etmiş, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı vazifelerinde bulunmuş,...
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Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye siyasetinin zor günlerine şahitlik etmiş, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı vazifelerinde bulunmuş,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Türkiye siyasetinin zor günlerine şahitlik etmiş, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı vazifelerinde bulunmuş,...

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye siyasetinin zor günlerine şahitlik etmiş, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı vazifelerinde bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Sayın Yıldırım Akbulut beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye siyasetinin zor günlerine şahitlik etmiş, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı vazifelerinde bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Sayın Yıldırım Akbulut beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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