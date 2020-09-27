Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı...
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Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı...

27.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:30
Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop:

Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir.

TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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