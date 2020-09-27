Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı...

Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir.