Son dakika haber! Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist ile yardım eden 8 kişi yakalandı
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Son dakika haber! Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist ile yardım eden 8 kişi yakalandı

Son dakika haber! Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist ile yardım eden 8 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: SURİYE'den kaçak yollarla sansasyonel eylem yapmak üzere Türkiye'ye gelen 'Azad Pirsus' kod adlı terörist, güvenlik güçlerince yakalandı.

SURİYE'den kaçak yollarla sansasyonel eylem yapmak üzere Türkiye'ye gelen 'Azad Pirsus' kod adlı terörist, güvenlik güçlerince yakalandı. Tutuklanan teröristin ifadesi doğrultusunda, kendisine yardımcı olduğunu söylediği 8 kişi ise Şanlıurfa ve Gaziantep'te gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Suriye'de terör örgütü kadrosunda 'bomba' eğitimi alan, 'Azad Pirsus' kod adlı S.P. isimli teröristin sansasyonel eylem yapmak üzere Türkiye'ye yasa dışı yollardan geldiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından teröristi 12 Haziran'da düzenlediği operasyonla Şanlıurfa'da yakaladı. Terörist, sorgusunda, eylem hazırlığında olduğunu ve kendisine yardımcı olacak 8 kişinin kimliklerini söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist S.P., mahkemece tutuklanırken, ifadesinde kendisine yardım edeceğini söylediği 8 kişi ise güvenlik güçlerince Gaziantep ile Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 tüfek, 10 şarjör, 283 fişek, 1 gece görüş dürbünü, 1 el bombası ile dijital materyaller ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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