Son dakika haber | Karantinayı ihlal ettiği polis kontrolünde ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Karantinayı ihlal ettiği polis kontrolünde ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Karantinayı ihlal ettiği polis kontrolünde ortaya çıktı

Son dakika haberine göre AKSARAY'da karantinayı ihlal eden koronavirüs temaslısı Gülsüm T. (46), otomobiliyle gezerken polis tarafından yakalandı.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

AKSARAY'da karantinayı ihlal eden koronavirüs temaslısı Gülsüm T. (46), otomobiliyle gezerken polis tarafından yakalandı. Karantinayı ihlal ettiği için Kredi Yurtlar Kurumu'na götürülen Gülsüm T.'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.  

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, hafta sonu sokak kısıtlaması uygulanıyor. Taşpazar Mahallesi Kafeler Caddesi'nde, denetim yapan polis ekipleri trafikteki araçları durdurarak, HES kodu sorgulaması yaptı. Otomobiliyle gezmeye çıkan Gülsüm T.'nin HES kodu kontrolünde ailesinden temaslı olduğu halde karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı. Gülsüm T., çağrılan ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirildi. Gülsüm T.'ye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. 


Son dakika haber | Karantinayı ihlal ettiği polis kontrolünde ortaya çıktı
Son dakika haber | Karantinayı ihlal ettiği polis kontrolünde ortaya çıktı
Son dakika haber | Karantinayı ihlal ettiği polis kontrolünde ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Mario Draghi Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Karantinayı ihlal ettiği polis kontrolünde ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:57:39. #1.16#
title