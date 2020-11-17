Son dakika haber | Karabük'te koronavirüs tedbirleri
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Son dakika haber | Karabük'te koronavirüs tedbirleri

17.11.2020 09:01 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:01
Son dakika haber | Karabük'te koronavirüs tedbirleri

Son dakika gündem haberine göre Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurumlarının mesai saatleri değişti.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurumlarının mesai saatleri değişti.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün Karabük'te yayılımının en aza indirilmesi ve kişilerin bir araya gelmelerini önlemek amacıyla Defterdarlık, TCDD Gar Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, DSİ 234. Şube Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ve Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde ikinci bir emre kadar yarından itibaren mesai saatlerinin 08.00-12.00/13.00-17.00 olarak uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğünde mesai saatlerinin ise ikinci bir emre kadar yarından itibaren 09.00-12.30/13.30-18.00 saatleri arasında uygulanması uygun görülmüştür. Diğer kamu kurumlarında ise mesai saatlerinin 08.30-12.30/13.30-17.30 arasında uygulanmasına devam edilecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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