Son dakika haberleri: Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, yayanın, yanına yaklaşan otomobildeki bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün Battalgazi Mahallesi'nde bir yolda yürüyen Azerbaycan uyruklu bir kişi, plakasını "mutluyuz" yazısıyla kapatan otomobildeki bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaraladığı kişinin yanına aracıyla tekrar gelerek ateş etmeye çalışan saldırgan, olay yerinden kaçtı.

Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, silahlı saldırı anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda ilerleyen şahsa, araçla gelen bir kişinin ateş etmesi, daha sonra geri gelen saldırganın ateş etmeye çalıştığı anda yaralının kaçarken yere düşmesi ve aracın uzaklaşması yer alıyor.