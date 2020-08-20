Son dakika haber... DEREYE YUVARLANAN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
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Son dakika haber... DEREYE YUVARLANAN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde 8 metreden dere yatağına yuvarlanan traktörün altında kalan İsmail Uysal (49) yaşamını yitirdi.

Son dakika haber... DEREYE YUVARLANAN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
20.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:40

Antalya'nın Serik ilçesinde 8 metreden dere yatağına yuvarlanan traktörün altında kalan İsmail Uysal (49) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Antalya-Serik karayolunun Çandır kavşağı yakınlarında meydana geldi. 07 LRE 93 plakalı traktörle tarlasında ilaçlama yapan İsmail Uysal traktörün arkasında takılı bulunan ilaçlama makinesinin suyu bitince kanaldan su doldurmaya gitti. Yolda İsmail Uysal'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, 8 metrelik dere yatağına takla atarak devrildi. Sürücü İsmail Uysal traktörün altında kaldı.

Kazayı gören arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri İsmail Uysal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Uysal'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak: DHA

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