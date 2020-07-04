Son dakika haber | Dereye uçan otomobilde can pazarı: 4 yaralı
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Son dakika haber | Dereye uçan otomobilde can pazarı: 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Son dakika haber | Dereye uçan otomobilde can pazarı: 4 yaralı
04.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:21

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada araç içinde bulunan sürücü ile birlikte; Kars'tan Antalya'ya atanan Cumhuriyet Savcısı, eşi ve bir çocuğu da yaralandı. Yaralılar hurdaya dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde can pazarı yaşandı.

Kaza sabaha karşı 05.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy altındaki köprüde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru giden Nurpaşa Özaydın (67) idaresindeki 12 AAB 264 plakalı otomobil, Yeniköy altında köprü girişi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.

4 kişi yaralandı

Dere yatağında bir ağacı kırarak duran otomobilde bulunan sürücü Nurpaşa Özsaydın ile birlikte Kars Cumhuriyet Savcılığı'ndan Antalya'ya atanan Cumhuriyet Savcısı E.A (35) eşi Ö.A. (35) ve 2 yaşındaki çocukları A. A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağında hurdaya dönen otomobilde bulunan yaralılar itfaye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil vinç yardımı ile dere yatağından çıkarılırken, jandarma ve savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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