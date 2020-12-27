Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit 14 çocuğun defnedilmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit 14 çocuğun defnedilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

27.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:29
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit 14 çocuğun defnedilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'taki Muratağa-Sandallar katliamında şehit edilen 14 çocuğun defnedilmesine ilişkin, "KKTC'de EOKA mezaliminde şehit olan yavrularımızın ebedi istiratgahlarına uğurlanması, yaşanan acı hatıraları bir kez daha gözlerimizin önüne getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'taki Muratağa-Sandallar katliamında şehit edilen 14 çocuğun defnedilmesine ilişkin, "KKTC'de EOKA mezaliminde şehit olan yavrularımızın ebedi istiratgahlarına uğurlanması, yaşanan acı hatıraları bir kez daha gözlerimizin önüne getirdi." ifadelerini kullandı.

Oktay, 1974'te Rum terör örgütü EOKA-B tarafından Muratağa-Sandallar'daki toplu katliamlarda şehit edilen 14 çocuğun, 46 yıl sonra DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilerek ebedi istirahatgahlarına uğurlanmasıyla ilgili, Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımda şunları kaydetti:

"KKTC'de EOKA mezaliminde şehit olan yavrularımızın ebedi istiratgahlarına uğurlanması, yaşanan acı hatıraları bir kez daha gözlerimizin önüne getirdi. Adadaki Türk varlığını yok sayan, yok etmeye çalışan ve buna göz yuman zihniyet bugün de çözümsüzlükte hayat buluyor. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türkiye, tüm imkanlarıyla Kıbrıs Türkü'nün yanında olacak, canını, malını, hak ve menfaatlerini korumaya, gözetmeye kararlılıkla devam edecektir. Bu gerçeği tüm dünya görmeli ve hakça bir çözüm yönünde sürece katkı vermelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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