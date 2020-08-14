Son dakika haber | Ankara'da orman yangını
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Son dakika haber | Ankara'da orman yangını

Son dakika haberleri: Ankara'da orman yangını (2)1 SAAT 10 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDIMamak ilçesinin Hüseyin Gazi Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

14.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:42

Ankara'da orman yangını (2)

1 SAAT 10 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Mamak ilçesinin Hüseyin Gazi Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Mahallede bulunan vatandaşların destek verdiği yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altında alındı. Saat 16.20'de başlayan yangın 1 saat 10 dakikalık mücadele sonrası kontrol altına alındı. Yangında, soğutma çalışmaları devam ederken, çok sayıda ağacın zarar gördüğü bildirildi.

Mahalle sakinlerinden Harun Ertuğrul, çok tedirgin olduklarını söyleyerek, "Geçen sene de aynı şekilde gece aynı alan yanmıştı. Bizde müdahale için elimize kazma, kürek alarak gittik. Neden çıktığını tam olarak bilemeyiz. Orman benim evime bitişik, rüzgar güçlü olsa evimin içine bile girebilirdi" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

ANKARA, (DHA)

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Son dakika haber | Ankara'da orman yangını

Kaynak: DHA

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