Son dakika haber | AK Parti'li gençlerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "milletine adanmış bir ömür" temalı fotoğraf sergisi

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü düzenledikleri fotoğraf sergisiyle kutladı.

"Milletine adanmış bir ömür" temasıyla AK Parti Genel Merkezi'nde açılan sergide, Erdoğan'ın birçok anısına ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan'a doğum günü nedeniyle "milletine adanmış bir ömür" temasıyla fotoğraf sergisi düzenleyerek, sürpriz yapmak istediklerini belirtti.

Gayretli ve titiz çalışmanın sonucunda güzel bir serginin ortaya çıktığını kaydeden Yıldız, "Sergi için emek harcayan kardeşlerime teşekkür ediyor, sergimizi ziyaret eden siyasi büyüklerimize ve teşkilat mensuplarımıza AK Gençlik Ankara ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günlerini kutluyor, Rabb'imden hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üç gün süren sergiyi, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Nurettin Canikli, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Yalçın Akdoğan, Orhan Yegin, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Demokrasi ve Hakem Kurulu Üyesi Kurtcan Çelebi, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç ve çok sayıda teşkilat mensubu ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş