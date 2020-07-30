Son dakika haber! Adana ve Mersin'de şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma
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Son dakika haber! Adana ve Mersin'de şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

Son dakika gelişmesine göre Adana'da ve Mersin'de, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Son dakika haber! Adana ve Mersin'de şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma
30.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:50

Adana'da ve Mersin'de, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Asri Mezarlık Garnizon Şehitliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Maske takarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alan aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri suladı.

Vali Yardımcısı Zafer Öz ile askeri ve mülki erkan da kabirlere çiçek koydu, şehit aileleriyle görüştü.

Yaklaşık 3 yıl önce Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın annesi Semiha Sığnak da oğlunun mezarını ziyaret etti.

Bayram dolayısıyla şehitliğe geldiğini aktaran Sığnak, "Tüm şehitler gibi benim evladım da dünyanın en güzel evladıydı. Zaten kurban olduğum Allah, seçip alıyor. Bizim için bayram seyran yok ki artık bayram diye bir şey yok. Her zaman gurur duyarım evladımla, ölene kadar." dedi.

Diyarbakır'da 4 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sercan Yılmaz'ın annesi Sahra Yılmaz da oğlunun mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu.

Yılmaz, "Oğlum, çok iyi biriydi. Kurban olduğum Allah kimseye acı vermesin. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bayramda ben ona gelirim bir şey farketmez, biz yine beraberiz inşallah. Oğlumun yanında olmak her zaman gurur veriyor bana. Hep beraberiz biz, hiç ayrılmadık onunla." diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın hiç görmediği 2,5 yaşındaki kızı Zeynep de yakınları tarafından getirildiği şehitlikte babasının kabrini ziyaret etti.

Mersin

Mersin'de de şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehitlerin, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve ilçe belediye başkanları, hem şehit aileleriyle bayramlaştı hem de mezarlara karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından şehitler için dua okundu.

"Bana zor ama mertebe büyük, şerefli"

Tunceli'de 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in annesi Sebahat Türkel, oğluyla bayramlaşmak için şehitliğe geldiğini belirterek, "Nereye gitsem yanımda yok, boynum bükük. Benim oğlum şehit olmayı çok istedi. Rabbim de çok şükür kabul etti. Bana zor ama mertebe büyük, şerefli." dedi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2016'da çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin'in annesi Gülay Şahin de gurur ve üzüntüyü bir arada yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her bayram içimiz buruk, iyi değiliz, özlüyoruz. Şehitlik ne güzel bir mertebe ama hem acı veriyor hem gurur. Hem oğlumla bayramlaştık hem arkadaşlarının yanına geldik. O, bayramlarda bizi ihmal etmezdi. Şimdi biz onun yanına gidiyoruz bayramlaşmaya."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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