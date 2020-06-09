Son dakika haber: ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı: 4 yaralı
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Son dakika haber: ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı: 4 yaralı

Son dakika güncel haberi: ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı bir C-130H tipi nakliye uçağının Irak'ın Taci Hava Üssü'ne inerken pistten çıktığını, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Son dakika haber: ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı: 4 yaralı
09.06.2020 01:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 02:01

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı bir C-130H tipi nakliye uçağının Irak'ın Taci Hava Üssü'ne inerken pistten çıktığını, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, C-130H Hercules uçağında, Kamp Taci Hava Üssü'nde pistten çıkıp duvara çarpması sonucu yapısal hasarlar oluştuğu ve küçük çapta yangın çıktığı kaydedildi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, uçaktaki askerlerin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Uçaktaki 4 asker hafif bir şekilde yaralandı ve Kamp Taji Hastanesinde tedavi altına alındı." denildi.

Açıklamada, uçağın Kuveyt'te konuşlu olduğu, ABD 386'ncı Hava Sefer Filosuna bağlı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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