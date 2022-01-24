Son dakika gündem: Yemen hükümeti, BM'nin Hudeyde'deki misyonunun tarafsız bir bölgeye taşınmasını istedi

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonunun (UNMHA), İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeden taşınması talebinde bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, ülkenin geçici başkenti Aden'de UNMHA Başkanı Michael Perry ile bir araya geldi.

BM'nin Hudeyde'deki misyonunun tarafsız bir bölgeye taşınarak, Husilerin dayatmalarından kurtulmasını isteyen Bin Mubarek, "UNMHA'ya Hudeyde'den taşınmasının ardından Husilerin ihlallerine karşı net bir duruş sergileme" çağrısında bulundu.

İran destekli Husilerin Stockholm Anlaşması'ndan yararlanarak ülkenin doğusundaki Marib bölgesine saldırı başlattığına dikkati çeken Bin Mubarek, Husilerin ayrıca Hudeyde Limanı'nı askeri amaçlar için kullandığını ifade etti.

UNMHA Başkanı Perry de görüşmede, UNMHA'nın çalışmalarına katkı sağlayacak fikirler konusunda tartışmaya açık olduklarını söyledi.

Stockholm Anlaşması

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmış ardından UNMHA kurulmuştu.