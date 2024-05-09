Koç Metalurji halka arz hangi bankalarda var? KOÇ METALURJİ ne zaman halka arz nereden, hangi bankadan alınır?

Koç Metalurji halka arz hangi bankalarda var? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Şirketin ne zaman halka arz olacağı ve kaç lot verileceği konusundaki detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Peki, Koç Metalurji halka arz hangi bankalarda var? KOÇ METALURJİ ne zaman halka arz nereden, hangi bankadan alınır?

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Koç Metalurji halka arzına katılabileceğiniz bankalar şu şekilde;

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkuş Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Firmanın hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.

KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?

2.1 Milyon katılım - 42 Lot (861 TL)

2.5 Milyon katılım - 35 Lot (717 TL)

2.9 Milyon katılım - 31 Lot (635 TL)

3.3 Milyon katılım - 27 Lot (553 TL)

3.7 Milyon katılım - 24 Lot (492 TL)

4.1 Milyon katılım - 22 Lot (451 TL)

4.5 Milyon katılım - 20 Lot (410 TL)

4.9 Milyon katılım - 18 Lot (369 TL)

KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Firmanın henüz talep toplama süreci tamamlanmadı. Süreç tamamlandıktan sonra BİST'te işlem göreceği tarih de açıklanacak.