ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ: ALTNY katılım endeksine uygun mu? ALTNY halka arz helal mi, caiz mi?

Altınay Savunma Teknolojileri kaç lot verir? Sorusu, gerçekleştirilecek olan halka arzın talep toplanmaya başlaması ile birçok kişi tarafından araştırılıyor. Altınay Savunma Teknolojileri Yapı halka arzına katılacak olan yatırımcılar, talep toplama tarihlerini internet üzerinde araştırıyor Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan onaylamasının ardından detaylar merak edildi. Peki, ALTNY katılım endeksine uygun mu? ALTNY halka arz helal mi, caiz mi?

ALTNY KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Altınay'ın halka arzı için onaylanmış izahname, borsa görüşüne göre şirketin katılım endeksi şartlarını karşıladığını gösteriyor. Buna göre helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olduğu değerlendirilmektedir.

ALTNY KAÇ LOT VERİR?

ALTNY halka arzında, yatırımcılar 8 - 9 - 10 Mayıs 2024 tarihlerinde 09:00 ile 17:00 arasında lot talebinde bulunabilecekler. Her lotun fiyatı 32 TL olarak belirlendi.Altınay Savunma Teknolojileri, toplamda 58.823.530 lot dağıtacak.

2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)

2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)

2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)

3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)

3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)

4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)

4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)

4.9 milyon katılımcı: 8 lot (256 TL)