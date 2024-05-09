KOTON halka arz sonuçları! Koton halka arz sonuçları açıklandı mı? Koton kağıt halka arz kaç lot verdi?

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı 30 Nisan ve 2 - 3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Koton Mağazacılık payları, 30,50 TL fiyattan halka arz edildi ve 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL oldu.KOTON halka arz sonuçları!

KOTON HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Koton halka arz sonuçları İş Yatırım Menkul Değerler tarafından duyurdu.

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket'in 1 TL nominal payları 30,50 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 1,4 katı ve

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 4,8 katı talep toplanmıştır.

KOTON KAÇ LOT DAĞITTI?

Koton Mağazacılık halka arz toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtıldı. Bireysel yatırımcı 33-40 lot arasında pay sahibi oldu.