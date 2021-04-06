Son dakika gündem: Kokuya giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı
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Son dakika gündem: Kokuya giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kokuya giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Çoban koku üzerine kaldırdığı çalıların altında ayakları bağlı, başı tasmalı iki köpek ölüsü buldu Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda ayaklarından bağlı başı tasmalı iki köpek ölü olarak bulundu.

Kokuya giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı

Çoban koku üzerine kaldırdığı çalıların altında ayakları bağlı, başı tasmalı iki köpek ölüsü buldu

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda ayaklarından bağlı başı tasmalı iki köpek ölü olarak bulundu. Köpekleri koku üzerine bulan çoban Erkut Keskin, yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Konyaaltı ilçesi Aydınlık Mahallesi'ndeki caminin yakınında küçükbaş hayvanlarını otlatan Erkut Keskin, gelen koku üzerine kaldırdığı çalıların altında ayakları bağlı ölü şekilde iki köpek buldu. Ayaklarından bağlı ve birinin başında tasma bulunan köpeklerin durumunu video çekerek anlatan Erkut Keskin, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Görüntülerde Keskin, "Hayvanları otlatırken bir koku geldi. Çalıların altında atakları bağlı iki köpek ölüsü bulduk. Üzerlerini çalı ile örtmüşler. Boynunda tasması da var ayakları bağlanılmış buraya atılmış" ifadelerine yer verdi.

"Zehirlenmiş olabilirler"

Ölüsü bulunan köpekleri sahiplendiren hayvansever Ayşe Sayın, "Sahiplendirdiğim iki köpeğin olduğunu gördüm. Ayakların bağlanmış iple boynunda tasması var. Bölgenin yakınında da köpek ölümleri oldu. Bu hayvanların geçmişi zaten sokaklardır. Bu hayvanlar her yere girip çıkabilir. Biz zehirlenerek öldürüldüklerini düşünüyoruz. Sahipli yada sahipsiz bu hayvanların yaşam haklarının ellerinden alınmamasını istiyoruz. Bu hayvanların ölümüne sebep olan kişi ya da kişilerin bulunmasını istiyoruz. Kimsenin canını kimse vermedi. Bugün hayvanlara bunu yapan insanlara da zarar verebilir" dedi.

Sayın, bölgedeki hayvanseverin kendi imkanları içinde sokak hayvanlarını beslediğini belirterek, canların ölümünden dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Son dakika gündem: Kokuya giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı
Son dakika gündem: Kokuya giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı
Son dakika gündem: Kokuya giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı
Son dakika gündem: Kokuya giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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