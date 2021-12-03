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Son dakika gündem: Antalya'da kaçak sigara operasyonu

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Antalya'da kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde A.T'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 130 bin 80 içi tütünle doldurulmuş sigara, 45 kutu nargile tütünü, 14 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli A.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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