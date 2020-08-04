Son dakika güncel: Pamukkale'yi bayramda 20 bin kişi ziyaret etti
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Son dakika güncel: Pamukkale'yi bayramda 20 bin kişi ziyaret etti

Son dakika güncel haberi... UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi, 30 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinde, 20 bin kişi görme fırsatı buldu.

04.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:20

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi, 30 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinde, 20 bin kişi görme fırsatı buldu.

Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle yılın her mevsimi ilgi gören Pamukkale, bu bayram tatilinde de ziyaretçiler tarafından tercih edildi.

Ege ve Akdeniz'deki tatil yerlerinden dönüşe geçenlerin de ören yerine uğramasıyla, gişelerde kuyruklar oluştu. Bu eşsiz güzelliği Kurban Bayramı tatili süresince 20 bin kişi ziyaret etti.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, sönük geçen turizm sezonunu canlandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Pamukkale'de bayram tatili boyunca, geçmiş yıllar kadar olmasa da gözle görülür şekilde yoğunluğun yaşanmasının sevindirici olduğunu belirten Şen, şöyle konuştu:

"Otellerin güvenli turizm sertifikası almasıyla yabancı turistler bölgeye akın etmeye başlayacak. Rusya'dan gelecek misafirlerle Pamukkale eski günlerine dönecektir. Ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde yabancı turistlerin rotasını Pamukkale'ye çevirmeye başladığını biliyoruz. Tur operatörleri müşterilerinin ülkemizde daha sağlıklı, rahat ve güvende olduklarını söylediklerini belirtiyor."

Adana'dan gelen Oğuzhan Demirhan, kentte yaşayan arkadaşının tavsiyesiyle ilk kez geldiği travertenlerde yürümenin harika bir duygu olduğunu ifade etti.

"Linda" ismini verdiği köpeğiyle Pamukkale'ye gelen Kemal Baltacıoğlu, 6 kez gezme fırsatını bulduğu bölgeyi ilk defa geziyormuş gibi dolaştığını anlattı.

İstanbul'dan gelen Zehra Gülbudak ise sıcak havaya rağmen manzaranın muhteşem olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yer. Harika bir doğası var. Herkesin görmesini ve gezmesini isterim." dedi.

Ezgi Aydemir de Pamukkale'nin insanların biran önce görmesi gereken yerlerin başında olduğunu ve gelecek yıl bir daha gelmek istediğini ifade etti.

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Son dakika güncel: Pamukkale'yi bayramda 20 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: AA

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