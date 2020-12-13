Son Dakika | Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi

13.12.2020 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:48
Son Dakika | Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi

Son dakika haberine göre Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, başarısını verdiği selamla Türk askerine hediye etti.

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, başarısını verdiği selamla Türk askerine hediye etti.

Podyumda kendisine özel hareketleri sergileyen Arıcan, jüriden 15 bin 100 puan alarak altın madalyaya uzandı. Aynı branşta Ukraynalı atlet Petro Pakhniuk 2'nci olarak gümüş, Litvanyalı Robert Tvorogal ise 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Madalya töreninde Türk Bayrağı ile foto muhabirlerine poz veren Arıcan, şampiyonluğunu asker selamı vererek askerlere hediye etti.Öte yandan Arıcan, kulplu beygirde de Avrupa 3'üncüsü ünvanı ile bronz madalyaya uzandı.

- Mersin
Son Dakika | Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi
Son Dakika | Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi
Son Dakika | Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi
Son Dakika | Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi
Son Dakika | Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi
Son Dakika | Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi
Son Dakika | Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı - Ödül töreni
Son dakika haberleri | Milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı - Ödül töreni
Milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı
Milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı
Milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı
Milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Demet Özdemir Hakan Taşıyan
Spor Adem Ljajic Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Bakan Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 18:48:41. #1.15#
title