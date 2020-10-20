Son dakika... Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü
20.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:24
Son dakika haberleri... Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti.
Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti.
Azerbaycan Başsavcılığının açıklamasında, Ermenistan güçlerinin Terter iline yoğun füze ve top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, Terter'in Cemilli köyünde bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov