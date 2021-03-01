Son dakika: Erdoğan: "Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz"
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Son dakika: Erdoğan: "Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz"

01.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:11
Son dakika: Erdoğan:

Son dakika habere göre Erdoğan: "Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz"

Erdoğan: "Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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