Son dakika: Erdoğan: "Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz"
01.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:11
Son dakika habere göre Erdoğan: "Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz"
Erdoğan: "Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım