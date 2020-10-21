Son dakika dünya: Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüse yakalandı
21.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:07
Son dakika haber: Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahn'ın kendisini karantinaya aldığı aktarıldı.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Alman medyası, Spahn'ın hafif semptomlar gösterdiğini ve evinde karantinaya girdiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı