Son dakika dünya: Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika dünya: Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüse yakalandı

21.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:07
Son dakika dünya: Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüse yakalandı

Son dakika haber: Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahn'ın kendisini karantinaya aldığı aktarıldı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Alman medyası, Spahn'ın hafif semptomlar gösterdiğini ve evinde karantinaya girdiğini duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mustafa Şentop Vladimir Putin Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ozan Tufan Metin Oktay Eddie Newton Burak Yılmaz
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika dünya: Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüse yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 18:13:58. #1.14#
title