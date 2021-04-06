Son dakika: Denizli'de sahte para operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Denizli'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Denizli'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde "parada sahtecilik" olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, K.C. ve M.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde 184 adet sahte 100 liralık ve 8 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek