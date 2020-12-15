Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı...
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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı...

15.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:10
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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