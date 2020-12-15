Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı...
15.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:10
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz