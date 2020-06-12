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Son dakika... Albaraka Türk'ten bankanın ortaklık yapısına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri: Albaraka Türk'ün ana ortaklarından Albaraka Bankacılık Grubu müteveffa başkanı ve hissedarı Şeyh Salih Abdullah Kamel'in vefatı sonrası banka payları oğlu Abdullah Salih Kamel'e geçerken, bankanın ortaklık yapısında bir değişiklik olmadığı bildirildi.

Son dakika... Albaraka Türk'ten bankanın ortaklık yapısına ilişkin açıklama Açıklaması
12.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:08

Albaraka Türk'ün ana ortaklarından Albaraka Bankacılık Grubu müteveffa başkanı ve hissedarı Şeyh Salih Abdullah Kamel'in vefatı sonrası banka payları oğlu Abdullah Salih Kamel'e geçerken, bankanın ortaklık yapısında bir değişiklik olmadığı bildirildi.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada, Şeyh Salih Abdullah Kamel'in vefatı sonrası kendisine ait Albaraka Türk paylarının oğlu Abdullah Salih Kamel'e intikal ettiği aktarıldı.

Albaraka Bankacılık Grubu yeni başkanı Abdullah Salih Kamel'in bankayla paylaştığı mesaja yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Abdullah Salih Kamel bankamızla paylaştığı mesajında, yeni dönemde babasının Albaraka Türk'le ilgili büyüme ve gelişme vizyonunu paylaştığını, kurumumuza, hissedarlarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve ilgili diğer tüm kişi ve kurumlara karşı bağ ve sorumluluklarında hiçbir değişiklik olmaksızın devam edeceğini beyan etmiştir. Bu vesileyle bahse konu gelişme sonrasında gerek ana ortağımız Albaraka Bankacılık Grubu, gerekse Topbaş Ailesi gibi ilk ortaklarımız da dahil olmak üzere ortaklık yapımızda bir değişiklik olmadığını ve bu yönde halihazırda bir planımızın bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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