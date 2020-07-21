Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "Sahte hesaplarla ilgili sorumluluk, sosyal ağ sağlayıcılarının...
Son dakika politika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP'nin birlikte üzerinde çalıştığı sosyal medya içerikli kanun teklifi hakkında basına açıklamalarda bulundu.
21.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:24
AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP'nin birlikte üzerinde çalıştığı sosyal medya içerikli kanun teklifi hakkında basına açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA