Son Dakika | ABD'den Çin'in Sincan'daki politikalarıyla ilgili 3 Çinli yetkiliye daha yaptırım kararı
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Son Dakika | ABD'den Çin'in Sincan'daki politikalarıyla ilgili 3 Çinli yetkiliye daha yaptırım kararı

Son dakika güncel haberi: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uyguladığı baskı ve şiddetten sorumlu bazı üst düzey Çinli yetkililere ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini duyurdu.

Son Dakika | ABD'den Çin'in Sincan'daki politikalarıyla ilgili 3 Çinli yetkiliye daha yaptırım kararı
09.07.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:01

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uyguladığı baskı ve şiddetten sorumlu bazı üst düzey Çinli yetkililere ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini duyurdu.

Pompeo, bölgedeki gelişmelere ve alınan vize kısıtlaması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına devam ettiğini vurgulayan Pompeo, Çin yönetimini "bölgede İslam dinini ve kültürünü silmeye çalışmakla" suçladı.

Pompeo açıklamasında, "ABD, Çin'in uyguladığı Uygur Türklerine ve etnik Kazaklara yönelik zorla çalıştırma, keyfi tutuklama, cebren nüfus kontrolü ve bölgede Müslümanlığı ve kültürünü silmek girişiminin de dahil olduğu baskı politikalarına sessiz kalmayacak." ifadesini kullandı.

Sincan bölgesinde yaşanan insan hakları ihlallerinde rol alan Çinli yetkilileri hedef almaya devam edeceklerini belirten Pompeo, söz konusu ihlallerde rolü olan XUAR Parti Sekreteri Chen Quanguo, Sincan Siyasi ve Hukuk Komitesi Parti Sekreteri (XPLC) Zhu Hailun, Sincan Kamu Güvenlik Bürosunun (XPSB) şu anki Parti Sekreteri Wang Mingshan ve ailelerine ABD'ye giriş yasağı getirildiğini kaydetti.

Pompeo, ayrıca XUAR Parti Sekreteri Chen'in daha önce Tibet bölgesinde korkunç insan hakları ihlallerinde bulunduğunu, şimdi aynı ihlalleri Sincan'da da devam ettirdiğini aktardı.

Bakan Pompeo açıklamada, "ABD, bugün Sincan'daki korkunç ve sistematik suistimallere karşı harekete geçiyor ve Çin Komünist Partisinin (ÇKP) insan hakları ve temel özgürlüklere yönelik saldırıları hakkında endişelerimizi paylaşan tüm ülkeleri bu davranışları kınamaya çağırıyor." ifadesine yer verdi.

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Kaynak: AA

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