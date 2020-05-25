Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda kaza yapan alkollü sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda kaza yapan alkollü sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde otomobilin aydınlatma direği ve palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından sürücü aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda kaza yapan alkollü sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
25.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:04

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde otomobilin aydınlatma direği ve palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından sürücü aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Olay yerine trafik ve 112 ekipleri gelirken, kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü, polisler tarafından saklandığı evin bahçesinde yakalandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Sorgun bulvarı istikametinden Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Serdar S.'nin kullandığı 07 AKC 666 plakalı otomobil, İbrahim Sözen Gençlik Merkezine 100 metre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve palmiyeye çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekibi ve trafik ekipleri olay yerine gelirken, kaza yapan ve yaralanan araç sürücüsünün aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtığı belirlendi. Olay yerine gelen asayiş ve karakol ekipleri, Manavgat Adliyesi ve İşkur çevresinde yaptığı arama sonucunda kaza yapan sürücüyü bir apartmanın bahçesinde saklanırken buldu.

Yakalandı, hastaneye gitmek istemedi

Olay yerine getirilen ve yapılan kontrolde 232 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin tedavi ve hastaneye gitme talebini kabul etmedi. Ekipler tarafından Şelale Polis Karakoluna götürülen Serdar S. hakkında trafik açısından alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Yaralı olduğu belirlenen araç sürücüsünün karakoldaki işlemlerin ardından tedavi için Manavgat devlet hastanesine götürüldüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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