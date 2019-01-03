Sivrice'de Servis Sürücülerine Eğitim
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.
Sivrice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında Atatürk İlköğretim Okulu Konferans Salonunda ilçede taşımalı eğitim sistemindeki okul servis sürücülerine eğitim verildi.
Eğitimde, sürücüler, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularına bilgilendirildi.
Kaynak: AA