Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak

26.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:16
Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak

Sivas Valiliği, endüstriyel kenevir ekimi yapmak isteyen çiftçilerin başvurularını 1 Nisan tarihine kadar yapabileceklerini duyurdu.

Sivas Valiliği, endüstriyel kenevir ekimi yapmak isteyen çiftçilerin başvurularını 1 Nisan tarihine kadar yapabileceklerini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Şubat 2019 tarihinde Sivas'a yaptığı ziyarette, "Kenevir üretimini artırma kararımız çerçevesinde Sivas'ı 20'nci il olarak listeye eklemeyi planladık. Artık Sivas da kenevir üretecek." açıklamasının gerçeğe dönüştüğü kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sivas Valiliğine gönderilen yazıda, Sivas'ta endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapmak üzere lif, sap ve tohum amaçlı kenevir ekim izni verildiğinin aktarıldığı açıklamada, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre hareket edildiği vurgulandı.

Sivas Valiliğinin 6 Ocak 2021'de ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda 19 ilde izin verilen lif, sap ve tohum amaçlı kenevir yetiştiriciliği için talepte bulunduğunun belirtildiği açıklamada, kriterlere uyan kentin 2021 üretim yılından itibaren endüstriyel kenevir yetiştiriciliğine dahil edildiği aktarıldı.

Kenevirin izinsiz ekimi, izinli olsa dahi amacına uygun olmayan üretiminin yasak olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Kenevir ekimi yapmak isteyen çiftçilerimiz, 1 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru formu, taahhütname, çiftçi kayıt sistemi belgesi, nüfus kayıt örneği ve arazi kroki belgesi ile bulunduğu yerdeki en yüksek idari kuruma (merkez ilçedekiler valiliği, diğer ilçedekiler ise kaymakamlıklara) başvurabilir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Hulusi Akar Selçuk Özdağ Mehmet Ali Çelebi
Magazin Demet Akalın Oktay Kaynarca Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Serdar Aziz Ali Şansalan Alper Ulusoy İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Beşiktaş Mesut Özil Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 20:19:35. #1.16#
title