ŞIRNAK KAVŞAKTEPE BARAJINDA SU TUTULDU

ŞIRNAK (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Şırnak iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şırnak ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Şırnak Kavşaktepe Barajında çalışmalar tamamlandı. Şırnak Kavşaktepe Barajında su tutma yapısına ait imalatlar tamamlanarak 16 Eylül 2021 tarihinde saat 12. 00 itibariyle derivasyon girişi su tutma kirişleri indirilmek ve tıkaç betonuna başlanmak suretiyle su tutma işlemlerine başlandı. Silindirle Sıkıştırılmış Beton dolgu tipinde olan Şırnak Kavşaktepe Barajı' nın temelden yüksekliği 76 metredir. Baraj, 15, 75 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip olacaktır. Barajda kurulacak 1, 57 MW kurulugüç enerji santrali ile yıllık 6, 531 milyon kilowatt saat enerji üretimi sağlanacaktır.

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